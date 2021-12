Meteo, weekend instabile per l’Italia: nuova irruzione fredda – VIDEO (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Meteo subirà una nuova fase instabile durante questo weekend, con la neve che cadrà quasi in pianura: nuova irruzione fredda sull’Italia. Un nuovo colpo di scena colpirà l’Italia nel weekend, con il Meteo che subirà una nuova irruzione fredda. Infatti sul paese avremo un nuovo ingresso della corrente artica pronta a condizionare con prepotenza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilsubirà unafasedurante questo, con la neve che cadrà quasi in pianura:sul. Un nuovo colpo di scena colpirànel, con ilche subirà una. Infatti sul paese avremo un nuovo ingresso della corrente artica pronta a condizionare con prepotenza L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA – ancora maltempo e freddo per il WEEKEND, possibile NEVE in pianura per la festa dell’IMMACOLATA… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo #WEEKEND: #Ennesimo #Colpo di #SCENA, #Prepotente #Irruzione #FREDDA con #NEVE fin quasi in #Pianura fino a #Domenica… - infoitinterno : AVVISO meteo WEEKEND. Perturbazione fredda con NEVE quasi in PIANURA. Gli aggiornamenti - icittadini : AVVISO meteo WEEKEND. Perturbazione fredda con neve: Ultimi aggiornamenti - andreastoolbox : AVVISO meteo WEEKEND. Perturbazione fredda con NEVE quasi in PIANURA. Gli aggiornamenti « 3B Meteo… -