Meteo Liguria, in arrivo venti di burrasca e mare agitato (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Il Centro Meteo Arpal ha emanato un'allerta Meteo per vento con intensità di burrasca per la Liguria : l'avviso Meteorologico riguarda venerdì 3 dicembre. Per il Centro e il Ponente si tratta ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Il CentroArpal ha emanato un'allertaper vento con intensità diper la: l'avvisorologico riguarda venerdì 3 dicembre. Per il Centro e il Ponente si tratta ...

Advertising

qn_lanazione : Meteo Liguria, in arrivo venti di burrasca e mare agitato - StaserasolounTG : RT @LiguriaOggi: Meteo Liguria, vento e freddo in arrivo, sabato possibili piovaschi - LiguriaOggi : Meteo Liguria, vento e freddo in arrivo, sabato possibili piovaschi - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Venerdì caratterizzato dal #vento di burrasca forte in #Liguria. #Arpal ha diramato un avviso meteo da #Ventimiglia fino… - BabboleoNews : Venerdì caratterizzato dal #vento di burrasca forte in #Liguria. #Arpal ha diramato un avviso meteo da #Ventimiglia… -