Meteo Italia, arriva la sciabolata artica. Temperature in picchiata e neve a bassa quota: ecco dove (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il freddo è arrivato e si sente. Anche oggi, venerdì 3 dicembre, l’Italia intera è sferzata dal freddo e dalla neve. Le correnti artiche non accennano a placarsi. Andiamo dunque a vedere cosa ci aspetta nei prossimi giorni a cominciare dal week end. Il sud è colpito da piogge e venti freddi e la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore. Anche domani, sabato 4 dicembre, è previsto l’arrivo di una nuova irruzione artica. Il tempo sarà instabile su molte regioni e domenica 5 è attesa neve pure in pianura. In particolare sono previste precipitazioni nevose “a quote bassissime” nelle regioni nordoccidentali quindi Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta. Su IlMeteo.it leggiamo che sabato 4 “l’aria artica comincerà ad addossarsi alle Alpi”. Diffuse ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il freddo èto e si sente. Anche oggi, venerdì 3 dicembre, l’intera è sferzata dal freddo e dalla. Le correnti artiche non accennano a placarsi. Andiamo dunque a vedere cosa ci aspetta nei prossimi giorni a cominciare dal week end. Il sud è colpito da piogge e venti freddi e la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore. Anche domani, sabato 4 dicembre, è previsto l’arrivo di una nuova irruzione. Il tempo sarà instabile su molte regioni e domenica 5 è attesapure in pianura. In particolare sono previste precipitazioni nevose “a quote bassissime” nelle regioni nordoccidentali quindi Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta. Su Il.it leggiamo che sabato 4 “l’ariacomincerà ad addossarsi alle Alpi”. Diffuse ...

