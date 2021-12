Mesonero-Romanos e il futuro di Alfa Romeo: “Auto più belle sul mercato” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Alfa Romeo guarda ora al futuro. Una nuova gamma tutta inedita e all’avanguardia, quella della casa Automobilistica di Arese. Lasciati alle spalle diversi tentativi falliti e una difficile situazione commerciale, i prossimi cinque anni saranno fondamentali per l’azienda guidata da Jean-Philippe Imparato. Una caccia al rilancio che punta ora su tutte le novità della linea. A spiccare soprattutto la Tonale, in debutto nel 2022, e il già annunciato il B-SUV, con nascita prevista in Polonia. Niente sembra invece essere stato ancora detto sulle altre vetture. Grande curiosità sui possibili futuri modelli. Diversi gli indizi svelati dallo stesso nuovo capo designer Alejandro Mesonero-Romanos. Nuove prospettive in Alfa Romeo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)guarda ora al. Una nuova gamma tutta inedita e all’avanguardia, quella della casamobilistica di Arese. Lasciati alle spalle diversi tentativi falliti e una difficile situazione commerciale, i prossimi cinque anni saranno fondamentali per l’azienda guidata da Jean-Philippe Imparato. Una caccia al rilancio che punta ora su tutte le novità della linea. A spiccare soprattutto la Tonale, in debutto nel 2022, e il già annunciato il B-SUV, con nascita prevista in Polonia. Niente sembra invece essere stato ancora detto sulle altre vetture. Grande curiosità sui possibili futuri modelli. Diversi gli indizi svelati dallo stesso nuovo capo designer Alejandro. Nuove prospettive in, ...

