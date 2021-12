Meno di 2 italiani su 10 fiduciosi sulla ripresa post-covid

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Solo il 15,2% degliritiene che dopo la pandemia la propria situazione economica sarà migliore. Per il 56,4% resterà uguale e per il 28,4% peggiorerà. E’ quanto emerge dai dati del 55° Rapporto Censissituazione sociale del Paese. sat/red su Il Corriere della Città.

Lavorare in Italia rende meno rispetto a trent'anni fa e siamo l'unica economia avanzata in cui ciò è avvenuto. Questo il racconto del mercato del lavoro fatto dal Censis nel suo 55esimo rapporto.