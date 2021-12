Meloni | “Elezione nuovo Capo dello Stato avvicina il voto”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Credo che, comunque vada, l’delavvicini le elezioni anticipate. Perché voglio vedere come si inventano un altro coniglio tirato fuori dal cilindro che passa sulla testa degli italiani come se noi non fossimo una normale democrazia, da piazzare lì per garantire che la gente non vada a casa”. Lo ha detto Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Sky TG24 Live In Courmayeur’, parlando dell’eventualità che l’attuale premier diventi presidente della Repubblica e aggiungendo che “anche per Mario Draghi, dopo le elezioni dele senza la copertura del presidente Mattarella, con partiti che diventano estremamente litigiosi e che sono molto diversi fra loro, non è mica facile governare”. L'articolo ...