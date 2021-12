Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Digiunate e pregate con il cuore!”

Advertising

MedjugorjeTO : - KattInForma : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Satana è forte” - BennyBe10 : Che ha l'occasione per rimediare facendosi testimonial del vaccino, della scienza. Lui più di altri può mandare un… - CiaoKarol : Medjugorje. La Madonna: ‘La realizzazione del mio piano..’. Messaggi e Preghiera per oggi, 2 dicembre 2021: Medjugo… -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje messaggio

Il Papa ai giovani di: abbiate il coraggio di seguire Gesù Il Papa, nell'agosto scorso, ha rivolto unai giovani riuniti per il tradizionale Mladifest, l'incontro annuale di ...Una indiscrezione smentita, anche se la diocesi ha ammesso che il "comportamento era ambiguo" ? MADONNA DI25 NOVEMBRE/ "Siate segno del Paradiso sulla Terra" L'arcivescovo di ...Siamo tornati a Medjugorje che ha tutta l'aria di essere diventata l'epicentro per i fedeli no vax. Qui il Covid sembra non esistere.La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi ci esorta a credere veramente nella potenza della preghiera che può operare l'impossibile, ma noi dobbiamo crederci.