Mediterraneo: Draghi, 'affrontare insieme sfide, sì a politica energetica comune' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "La collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo non può limitarsi ai rapporti bilaterali, né esaurirsi nella gestione delle crisi. Deve, piuttosto, svilupparsi in una prospettiva di crescita sostenibile, condivisa e di lungo termine. Per rafforzare ulteriormente i legami economici e sociali che ci uniscono, e per affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti. Come quella del cambiamento climatico, che vede la temperatura nell'area mediterranea aumentare più della media globale. E che potrebbe comportare, oltre all'innalzamento del livello del mare, anche un maggiore rischio di eventi climatici estremi, come incendi, siccità, alluvioni". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'. "Le risorse naturali comuni dei Paesi del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "La collaborazione tra i Paesi delnon può limitarsi ai rapporti bilaterali, né esaurirsi nella gestione delle crisi. Deve, piuttosto, svilupparsi in una prospettiva di crescita sostenibile, condivisa e di lungo termine. Per rafforzare ulteriormente i legami economici e sociali che ci uniscono, e peral meglio leche abbiamo davanti. Come quella del cambiamento climatico, che vede la temperatura nell'area mediterranea aumentare più della media globale. E che potrebbe comportare, oltre all'innalzamento del livello del mare, anche un maggiore rischio di eventi climatici estremi, come incendi, siccità, alluvioni". Così il presidente del Consiglio Mariointervenendo alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'. "Le risorse naturali comuni dei Paesi del ...

Advertising

ispionline : 'Dev'esserci una visione collettiva per il Mediterraneo, non come confine meridionale d'Europa ma come centro cultu… - infoitinterno : Mediterraneo: Draghi, non confine sud Europa ma centro culturale e economico - infoitinterno : Mediterraneo: Draghi, è insieme di legami sociali, economici e culturali - Italia_Notizie : Draghi a Med Dialogues: su Mediterraneo e Libia si giocano grandi sfide per pandemia e clima -

Ultime Notizie dalla rete : Mediterraneo Draghi Migranti, Draghi: 'Arrivi 6 volte più numerosi dal 2019, Italia non può fare da sola' ... il Mediterraneo è un insieme di legami, sociali, economici e culturali'. Lo ha detto il presidente ... Migranti, Draghi: Italia non può fare da sola 'Pensiamo ai flussi di - ha sottolineato il premier ...

Migranti: Draghi, serve più coinvolgimento Paesi euorpei Serve un maggior coinvolgimento di tutti i paesi europei, anche nel Mediterraneo, l'Italia continua ... Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, intervenendo alla conferenza 'Rome Med - ...

Mediterraneo: Draghi, 'è crocevia del mondo' La Sicilia Mediterraneo: Draghi, ‘affrontare insieme sfide, sì a politica energetica comune’ (2) (Adnkronos) – “Un esempio – va avanti Draghi – sono gli scali portuali ... Vogliamo aumentare i collegamenti inter-mediterranei, oltre che oceanici. Per ridurre i colli di bottiglia e favorire gli ...

Med: Draghi, ‘impegno Italia in Maghreb e Sahel’ Condividi questo articolo:Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “L’Italia è fortemente impegnata anche nel resto del Maghreb. Continuiamo a sostenere la necessità di una più stretta collaborazione tra tutti i Pa ...

... ilè un insieme di legami, sociali, economici e culturali'. Lo ha detto il presidente ... Migranti,: Italia non può fare da sola 'Pensiamo ai flussi di - ha sottolineato il premier ...Serve un maggior coinvolgimento di tutti i paesi europei, anche nel, l'Italia continua ... Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario, intervenendo alla conferenza 'Rome Med - ...(Adnkronos) – “Un esempio – va avanti Draghi – sono gli scali portuali ... Vogliamo aumentare i collegamenti inter-mediterranei, oltre che oceanici. Per ridurre i colli di bottiglia e favorire gli ...Condividi questo articolo:Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “L’Italia è fortemente impegnata anche nel resto del Maghreb. Continuiamo a sostenere la necessità di una più stretta collaborazione tra tutti i Pa ...