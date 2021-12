Medici e sanitari non vaccinati: controlli dei Nas in Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA – Medici e sanitari non vaccinati: controlli dei carabinieri del Nas effettuati in tutta Italia sul rispetto dell’obbligo vaccinale per gli operatori sociosanitari. Esattamente. In Abruzzo, Sardegna, Campania e Lazio sono stati individuati alcuni Medici di famiglia, tra Medici e pediatri di Medicina generale, risultati non essersi mai sottoposti a vaccinazione. E non è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Effetto Corinaldo, scattano controlli a tappeto nei locali dell’area vestina I Carabinieri fanno la spesa ad una dodicenne affamata Zlatan Ibrahimovic testimonial contro il Covid per Regione Lombardia Bimbo di 10 anni ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA –nondei carabinieri del Nas effettuati in tuttasul rispetto dell’obbligo vaccinale per gli operatori socio. Esattamente. In Abruzzo, Sardegna, Campania e Lazio sono stati individuati alcunidi famiglia, trae pediatri dina generale, risultati non essersi mai sottoposti a vaccinazione. E non è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Effetto Corinaldo, scattanoa tappeto nei locali dell’area vestina I Carabinieri fanno la spesa ad una dodicenne affamata Zlatan Ibrahimovic testimonial contro il Covid per Regione Lombardia Bimbo di 10 anni ...

