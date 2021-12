Mediaset cambia palinsesto per Natale: Pomeriggio Cinque continua, Silvia Toffanin si ferma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come ogni anno, anche Mediaset cambierà il suo palinsesto durante il periodo natalizio. Eppure, per quest’anno ci sono molte novità. Per la prima volta, infatti, i daytime della rete televisiva non metteranno in pausa la messa in onda. Barbara d’Urso e Federica Panicucci, come già anticipato nelle scorse settimane, si prenderanno una pausa dal piccolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come ogni anno, anchecambierà il suodurante il periodo natalizio. Eppure, per quest’anno ci sono molte novità. Per la prima volta, infatti, i daytime della rete televisiva non metteranno in pausa la messa in onda. Barbara d’Urso e Federica Panicucci, come già anticipato nelle scorse settimane, si prenderanno una pausa dal piccolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

