Ultime Notizie dalla rete : Med2021 ministro Med2021: ministro Yemen, poche prospettive ritorno a dialogo Lo ha detto il ministro degli Esteri dello Yemen Ahmed Awad bin Mubarak, intervenendo ai Med Dialogues, organizzati a Roma da Farnesina e Ispi. . 3 dicembre 2021

L'istruzione è il vettore che porta l'Italia al centro del Mediterraneo Il governo Draghi affida al ministro degli Esteri Luigi Di Maio il compito di tracciare, con un op - ed su Repubblica , i contorni dell'area di proiezione internazionale dell'Italia ? il ...

Med2021: Giordania, in Libano evitare altro disastro regionale "Non possiamo permetterci un altro disastro nella regione. Dobbiamo salvare il Libano". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi, intervenendo in videocollegamento ai M ...

