“Me l’ha detto per primo…”. Sabrina Salerno e Samuel Peron insieme a Ballando: la reazione del marito di lei (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sabrina Salerno è una delle protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle. Ha preso questo impegno e lo sta portando avanti con grande dedizione e professionalità. Sta Ballando insieme a Samuel Peron, uno dei veterani della trasmissione di Milly Carlucci, e di volta in volta sta convincendo giuria e pubblico. Durante l’ultima puntata ha dedicato il valzer alla sorella Emanuela Introcci che ha conosciuto dodici anni fa. “È una canzone che va a mia sorella e a tutte le donne che hanno fatto un percorso come il nostro”. Al settimanale Gente, Sabrina Salerno ha parlato della sulla intensa esperienza che sta vivendo a Ballando con le Stelle, programma che, almeno per lei, va ben al di là del semplice impegno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)è una delle protagoniste di questa edizione dicon le stelle. Ha preso questo impegno e lo sta portando avanti con grande dedizione e professionalità. Sta, uno dei veterani della trasmissione di Milly Carlucci, e di volta in volta sta convincendo giuria e pubblico. Durante l’ultima puntata ha dedicato il valzer alla sorella Emanuela Introcci che ha conosciuto dodici anni fa. “È una canzone che va a mia sorella e a tutte le donne che hanno fatto un percorso come il nostro”. Al settimanale Gente,ha parlato della sulla intensa esperienza che sta vivendo acon le Stelle, programma che, almeno per lei, va ben al di là del semplice impegno ...

