McLaren | assalto alla Ferrari | ultima chance per il terzo posto nei costruttori?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Impresa complicato, forse impossibile per la. La scuderia papaya è distaccata dnella classificaed in queste ultime due gare tenterà il difficilissimo compito di agganciare la Rossa di Maranello che, ormai, sembra essere sfuggita. Lando Norris e Daniel Ricciardo hanno fissato i paletti per queste due gare. Le dichiarazioni dei due piloti dellaEcco cosa hanno detto i due piloti dellanella conferenza stampa che ha aperto ufficialmente questo lungo weekend di Formula Uno in Arabia Saudita: “Sarà divertente – ha detto Lando Norris -. La pista di Jeddah è molto veloce, con i muri così vicini, sarà una sfida unica. L’ho provata al simulatore per prendere confidenza con il layout, è importante fare un lavoro di questo tipo quando ...