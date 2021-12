Max Verstappen | “Fin qui stagione fantastica | Hamilton? Per me…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Mancano due gare alla fine del Mondiale 2021 di Formula Uno ed il penultimo appuntamento si correrà a Jeddah, circuito che ospiterà il Gran Premio dell’Arabia Saudita. L’attuale leader della classifica piloti, Max, si è dilungato in conferenza stampa parlando di questo finale di. Sarà una Red Bull pronta? Le parole di MaxEcco le parole rilasciate in conferenza stampa dall’attuale leader olandese del Mondiale 2021 di Formula Uno: “Combattere contro Lewis in generale è stato positivo per lo sport: un ragazzo giovane contro il campione del mondo affermato. Penso che sia molto eccitante. Alcuni potrebbero aver avuto un po’ più di fortuna a stare su una buona macchina per più tempo, ma ciò non toglie che siamo entrambi dei grandi piloti e cerchiamo sempre di batterci a vicenda. Penso che finora sia ...