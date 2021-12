“Materiale legno da costruzione più che raddoppiato in 6 mesi” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il caro prezzi ha inciso tantissimo nel nostro settore: il Materiale legno da costruzione è più che raddoppiato nell’arco di 6 mesi da febbraio ad agosto adesso sta subendo delle leggere flessioni. Ma dopo 10 anni che aumentava del 5-10% in 6 mesi, più che raddoppiare ha creato tantissimi problemi”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Angelo Luigi Marchetti, presidente Assolegno, a proposito del rincaro delle materie prime. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il caro prezzi ha inciso tantissimo nel nostro settore: ildaè più chenell’arco di 6da febbraio ad agosto adesso sta subendo delle leggere flessioni. Ma dopo 10 anni che aumentava del 5-10% in 6, più che raddoppiare ha creato tantissimi problemi”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Angelo Luigi Marchetti, presidente Asso, a proposito del rincaro delle materie prime. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

