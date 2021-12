Materia Terra | un intimo ritorno al mondo del soul

(Di venerdì 3 dicembre 2021)) è il disco che segna la definitiva maturità artistica di Marco Mengoni. Delle note che profumato di, jazz e club dalle atmosfere soffuse ed eleganti. Un disco meno “electro-pop” fatto di musiche essenziali, arrangiamenti che entrano nel cuore e nella mente in punta di piedi. Mengoni presenta l’essenzialità della sua musica e l’ eccezionalità di una voce capace di riempire lo spazio come un’ orchestra ben collaudata. Un disco che salta tra i generi rimanendo però saldamente legato alle radici del cantautore di Ronciglione che decide, in queste 9 tracce (+ due intermezzi chiamati Appunti) di ritornare alle influenzee R&B che hanno sempre caratterizzato la sua voce.) è disponibile in tutti gli store fisici e digitali dal 3 ...

Marco Mengoni, Materia (Terra): la recensione del sesto album del cantatautore di Ronciglione a tre anni da Atlantico. Tre anni dopo Atlantico, Marco Mengoni si ripresenta sul mercato con un progetto diviso in tre. In Proibito, settima traccia del nuovo album Materia, Marco Mengoni canta una amore omosessuale. "L'amore non può avere proibizioni. Arriverà un momento per l'emancipazione della nostra società e del nostro paese". E' uscito il primo dei tre album che compongono il nuovo progetto del cantautore.