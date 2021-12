Materia Terra è il nuovo album di Marco Mengoni | tutti le curiosità

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021)) è l’inizio di unprogetto:, un percorso in treche raccontano tre animedifferenti, ma complementari, che uniscono le origini di) ildi, disponibile da venerdì 3 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy e già in pre-order, pre-save e pre-add, che arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico.) è l’inizio di unprogetto:, un percorso in treche raccontano tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini di, le sue ...