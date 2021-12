Mastella tra Covid e politica: “Il nuovo partito? Girerò per l’Italia e come il monaco… “ (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e il Direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe sono corsi ai ripari rispetto ai problemi logistici e le lunghe attese registrati negli ultimi giorni presso l’hub vaccinale della ex Caserma Pepicelli. Lo ha annunciato questa mattina il primo cittadino durante l’iniziativa svoltasi al Convitto per illustrare le contromisure rispetto al numero di accessi all’hub che sono cresciuti in maniera esponenziale con la ripresa della pandemia e gli obblighi imposti dal super green pass. L’aumento degli accessi soprattutto per le terze dosi ai docenti ha creato molti problemi ai cittadini e pertanto Comune e Asl hanno studiato misure finalizzate a contenere i tempi di attesa, anche perché i cittadini che si vogliono vaccinare sono oggi costretti a restare all’aperto ed al freddo. Il Sindaco ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Sindaco di Benevento Clementee il Direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe sono corsi ai ripari rispetto ai problemi logistici e le lunghe attese registrati negli ultimi giorni presso l’hub vaccinale della ex Caserma Pepicelli. Lo ha annunciato questa mattina il primo cittadino durante l’iniziativa svoltasi al Convitto per illustrare le contromisure rispetto al numero di accessi all’hub che sono cresciuti in maniera esponenziale con la ripresa della pandemia e gli obblighi imposti dal super green pass. L’aumento degli accessi soprattutto per le terze dosi ai docenti ha creato molti problemi ai cittadini e pertanto Comune e Asl hanno studiato misure finalizzate a contenere i tempi di attesa, anche perché i cittadini che si vogliono vaccinare sono oggi costretti a restare all’aperto ed al freddo. Il Sindaco ha ...

