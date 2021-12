Mascherine all’aperto, Silvestri: «Una misura tanto per fare. Speranza manca di strategia» (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’impressione è che alcune misure, come quella delle Mascherine all’aperto, si impongano «solo perché si deve fare qualcosa». Ma il rischio è creare un effetto «al lupo, al lupo». A bocciare «il mantra della prudenza a tutti i costi» del ministro Speranza e del governo è il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta. In un lungo post su Facebook, l’esperto ha sottolineato che «è davvero un peccato che a fine 2021 il ministro Speranza, che pure ha fatto diverse cose buone, non riesca ancora ad elaborare una visione strategica della risposta socio-sanitaria alla pandemia (e relativo approccio comunicativo) che vada oltre il mantra della prudenza a tutti i costi». Le Mascherine all’aperto e l’effetto “al lupo, al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’impressione è che alcune misure, come quella delle, si impongano «solo perché si devequalcosa». Ma il rischio è creare un effetto «al lupo, al lupo». A bocciare «il mantra della prudenza a tutti i costi» del ministroe del governo è il virologo Guido, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta. In un lungo post su Facebook, l’esperto ha sottolineato che «è davvero un peccato che a fine 2021 il ministro, che pure ha fatto diverse cose buone, non riesca ancora ad elaborare una visione strategica della risposta socio-sanitaria alla pandemia (e relativo approccio comunicativo) che vada oltre il mantra della prudenza a tutti i costi». Lee l’effetto “al lupo, al ...

