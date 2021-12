Marsiglia-Stade Brestois sabato 4 dicembre | ore 17 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Diciassettesimo turno di Ligue 1 che si apre dicon ildi Sampaoli che va a caccia del terzo successo consecutivo in casa contro lo. Secondo 1 a 0 consecutivo per l’OM che va a vincere sul terreno del Nantes grazie ad un gol di Gerson, riprendendosi a sorpresa il secondo posto in classifica. L’avversario di oggi è tuttavia la squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e

