Marsiglia-Stade Brestois sabato 4 dicembre | ore 17 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Diciassettesimo turno di Ligue 1 che si apre dicon ildi Sampaoli che va a caccia del terzo successo consecutivo in casa contro lo. Secondo 1 a 0 consecutivo per l’OM che va a vincere sul terreno del Nantes grazie ad un gol di Gerson, riprendendosi a sorpresa il secondo posto in classifica. L’avversario di oggi è tuttavia la squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e