Mario Giordano e Paolo Del Debbio Sospesi! Cosa Sta Accadendo! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dritto e Rovescio e Fuori Dal Coro, i due talk di approfondimento di Rete 4, andranno in pausa a partire dal 7 e 9 dicembre e sino a fine gennaio 2022. Un lungo stop voluto dai vertici di Mediaset e che ha colto di sorpresa anche gli affezionati telespettatori dei due programmi di Mario Giordano e Paolo Del Debbio. Per quale motivo questa lunga sospensione? Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo! Dritto e Rovescio e Fuori dal Coro: sospesi sino a fine gennaio 2022 Mario Giordano e Paolo Del Debbio si prenderanno una lunga pausa sotto le feste natalizie. E' notizia di poche ore fa che i talk di Rete 4 Fuori Dal Coro e Dritto e Rovescio, torneranno in onda non prima della fine di gennaio 2022. Un lungo stop per i programmi dei due conduttori che, a ...

