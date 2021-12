Marco Mengoni canta l’amore tra due uomini nella nuova canzone | Proibito

(Di venerdì 3 dicembre 2021)è tornato con Materia (Terra), il nuovo album che contiene 9 tracce. Nel disco c’è anche un brano molto intimo,, che parla deltra due. Di questo e dell’affossamento del DDL Zan ha parlato l’artista in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Vorrei che tutti quelli che vivono un rapporto di sentimento lo facciano senza finzioni o paure. Se sono duei protagonisti di? Sì, ma potrebbero essere anche due donne o un uomo e una donna.è universale, lo facciamo tutti. E se qualcuno mi giudicherà, pazienza. Laparla di relazioni: oggi sembra che ci si possa innamorare con la facilità di un like, ma che poi non si riesca ad andare oltre il primo difetto. Secondo ...

Come già accaduto ae ad altri volti noti della trasmissione, tornerà in studio da assoluta protagonista la band più in voga del momento. I Maneskin saranno gli ospiti della finale ...Appena uscita anche la canzone Il meno possibile insieme ache in queste ore riscuote già un grande successo.Materia (Terra) è l’inizio di un nuovo progetto: Materia, un percorso in tre album che raccontano tre animedifferenti, ma complementari ...Marco Mengoni album: Materia (Terra) è uscito oggi venerdì 3 Dicembre. Si tratta di un vero e proprio viaggio interiore per Mengoni, ...