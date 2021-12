Marcello D’Olivo | architetto del mondo in Friuli Venezia Giulia”

Leggi su udine20

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Inaugurata nel Salone del Parlamento del Castello di Udine la mostra dal titolo “. In occasione del centenario della nascita, il Comune di Udine rende omaggio a: “lavoratore della matita”, artista,, urbanista e progettista visionario. Dal 4 dicembre 2021 al 30 aprile 2022, il Salone del Parlamento del Castello di Udine e le sale adiacenti ospiteranno una mostra tra architettura e arte, linee e disegni che raccontano, il suo pensiero, l’amore per la natura e la grande creatività. L’esposizione, curata da Silvia Bianco e Bernardino Pittino, presenta l’che, durante i quarantacinque anni di carriera, progettò quasi 400 architetture, lavorò in tutto il, si trasferì più volte in diverse città, pur rimanendo legato ...