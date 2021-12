Mara Venier fa preoccupare: “Potevo rompermi il naso” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier fa preoccupare tutti, la conduttrice ha ammesso di essersela vista brutta: ecco cosa le è successo. Mara Venier fa preoccupare: ecco che cos’ha dichiarato in merito alla sua caduta dietro le quinte, se l’è vista davvero brutta. La conduttrice amatissima dal pubblico ha fatto spaventare tutti quando la scorsa domenica, il 28 novembre, Leggi su youmovies (Di venerdì 3 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.fatutti, la conduttrice ha ammesso di essersela vista brutta: ecco cosa le è successo.fa: ecco che cos’ha dichiarato in merito alla sua caduta dietro le quinte, se l’è vista davvero brutta. La conduttrice amatissima dal pubblico ha fatto spaventare tutti quando la scorsa domenica, il 28 novembre,

Advertising

Incantatore_ : @marilovesgr33n Non ci capiscono. Si rincoglioniscono tra Mediaset, Mara Venier e Libero e non ci capiscono più. Ne… - luigi69_1libero : RT @vitaindiretta: Mara Venier parla dopo l’incidente a #DomenicaIn: “Poteva andare peggio” - #LaVitaInDiretta - stefanodonno75 : Love is better Love is Life da un'idea di Stefano Donno : Mara Venier bellissima tutta in bianco per una sce... - zazoomblog : Mara Venier bellissima con l’abito Biagiotti per girare un video con Shel Shapiro - #Venier #bellissima #l’abito - CRISTIANA_C_C : Ha la stessa voce di Mara Venier #uominiedonne -