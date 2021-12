Manovra | fonti Lega | ok altri 300mln per caro bollette

Advertising

TV7Benevento : Manovra: fonti, da Cdm ok a decontribuzione lavoratori sotto 35mila euro reddito... - ZenatiDavide : Il governo ai sindacati: 3,3 miliardi del taglio Irpef ai redditi più bassi: ROMA. Sale a circa 2 miliardi il 'teso… - fisco24_info : Governo a sindacati, 2 miliardi a bollette e decontribuzione: È quanto si è appreso da fonti sindacali e di governo… - mariellarosati : RT @rtl1025: ?? L'incontro sulla #manovra tra il premier Mario #Draghi, il ministro del Lavoro Andrea #Orlando e i sindacati è anticipato al… - rtl1025 : ?? L'incontro sulla #manovra tra il premier Mario #Draghi, il ministro del Lavoro Andrea #Orlando e i sindacati è an… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra fonti

La Sicilia

E' quanto riferisconodella Lega in una nota. .... non hanno trovato l'accordo, invece, per l'emendamento fisco alla. Sebbene non sia stato ... Per alcune, poi, il Movimento 5 stelle si sarebbe opposto alla misura, mentre stando all 'Ansa ...L'ipotesi è stata è stata cassata vista la spaccatura del governo e la contrarietà di Lega, Fi e Iv. Allo studio anche un taglio dei contributi ...Roma, 3 dic. Gli sgravi contributivi di 1,5 miliardi stanziati dal governo verranno destinati, per il 2022, ai dipendenti sotto i 35mila euro di reddito, e non ...