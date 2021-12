Manovra: Berlusconi, 'ok misure riduzione fiscale, impulso a crescita' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Anche sul piano delle misure economiche, i provvedimenti di riduzione fiscale sono un passo nella giusta direzione, che potrebbe dare ulteriore impulso alla crescita. Però è necessario che le forze responsabili al governo e in Parlamento siano attive e vigili perché la situazione ancora molto delicata. E l'Italia non può permettersi di fermarsi di nuovo. Gli italiani non lo meritano. Anche per questo il vostro ruolo è importante e la nostra collaborazione deve diventare ancora più stretta. In nome dei valori e dei programmi che ci uniscono. Per questo, cari amici, voglio rivolgere a ciascuno di voi un abbraccio affettuoso e l'augurio di un buon lavoro comune". Lo scrive Silvio Berlusconi nella lettera di saluto inviata all'Assemblea nazionale dell'Udc. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Anche sul piano delleeconomiche, i provvedimenti disono un passo nella giusta direzione, che potrebbe dare ulteriorealla. Però è necessario che le forze responsabili al governo e in Parlamento siano attive e vigili perché la situazione ancora molto delicata. E l'Italia non può permettersi di fermarsi di nuovo. Gli italiani non lo meritano. Anche per questo il vostro ruolo è importante e la nostra collaborazione deve diventare ancora più stretta. In nome dei valori e dei programmi che ci uniscono. Per questo, cari amici, voglio rivolgere a ciascuno di voi un abbraccio affettuoso e l'augurio di un buon lavoro comune". Lo scrive Silvionella lettera di saluto inviata all'Assemblea nazionale dell'Udc.

