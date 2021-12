Manila Nazzaro tradita dall’ex marito Francesco Cozza | “Su instagram ho scoperto che aveva una seconda famiglia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La bellae l’exsono convolati a nozze nel 2005, fino al 2017, quando hanno deciso di separarsi, creando non poco clamore. Hanno avuto due figli:Pio (nato nel 2006) e Nicolas (nel 2011). Ora laha ritrovato il sorriso e si dice felice accanto a Lorenzo. Vista la sua presenza a Temptation Island è spuntato fuori, grazie ad una vecchia intervista da lei rilasciata a Diva e Donne nell’Aprile 2020, un doloroso retroscena che coinvolge proprio il suo ex. Queste le sue parole: “Hosucheun’altra. È stata Una botta fortissima. Non è una cosa bella vedere, su, ...