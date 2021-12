Manila Nazzaro | chi è la mamma | “Mi ha salvata da quel maledetto buio del mio ex”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021)definisce la suacome una delle sue vere ancore di salvezza della sua vita. E, proprio per questo motivo, dopo quasi tre mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, finalmente potrà “riabbracciarla” per avere il giusto sostegno. “Il mio anno difficile oggi ha messo un punto. Un capitolo difficile e doloroso arrivato al capolinea. Accanto a me poche persone che non mi hanno mai lasciato sola. I miei genitori e gli amici più stretti. Loro sono stati per l’ennesima volta la mia ancora diggio”, aveva scrittosu Instagram nel 2017, facendo riferimento all’importanza della sua famiglia. Per lei la famiglia è stata un sostegno importante, soprattutto quando ha scoperto che il suo ex marito Francesco Cozza, con cui ...