Manifesti erotici con il suo nome e indirizzo | la vendetta “dell’amico” | lei lo aveva rifiutato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Un’amicizia e un amore non corrisposto, poi la vita che si trasforma in incubo. Nella giornata di ieri il personale della 2^ sezione della squadra mobile ha dato esecuzione ad una Misura Cautelare emessa in data 1° dicembre 2021 dal GIP del Tribunale di Latina dott. Giuseppe Cario su richiesta del Sostituto Procuratore dott.ssa Giorgia ORLANDO nei confronti di D. B. E. sessantenne di origini campane residente nel capoluogo. L’uomo è stato arrestato e sottoposto al regime della detenzione domiciliare in quanto ritenuto colpevole di tutta una serie di atti persecutori nei confronti di E.M. con la qualein precedenza un rapporto di amicizia. Leggi anche: Membro del clan Di Silvio diventa stalker della ex: in passato violenze e minacce davanti ai figlioletti Lui vorrebbe più di un’amicizia, lei dice no: l’amico diventa stalker La donna...