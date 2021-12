Mandorlini: ”Napoli? A livello di mentalità l’Atalanta verrà a fare la partita” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Mandorlini: “Napoli, il pari di Sassuolo può lasciare qualcosa a livello psicologico. Atalanta tra le pretendenti allo Scudetto” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore, per parlare del Napoli, della partita che la squadra azzurra disputerà contro l’Atalanta, dei troppi infortuni che stanno colpendo gli uomini di Spalletti, di Gasperini e di altro. Queste le sue parole: SULLE TROPPE PARTITE GIOCATE “Troppe partite? Si vede che chi decide la vede in questa maniera ma non tocca con mano gli stress, i viaggi, gli infortuni. Tante squadre hanno tanti giocatori che vanno via e che tornano, il calendario è troppo compresso. -afferma Mandorlini – Bisogna ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 3 dicembre 2021): “, il pari di Sassuolo può lasciare qualcosa apsicologico. Atalanta tra le pretendenti allo Scudetto” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Andrea, allenatore, per parlare del, dellache la squadra azzurra disputerà contro, dei troppi infortuni che stanno colpendo gli uomini di Spalletti, di Gasperini e di altro. Queste le sue parole: SULLE TROPPE PARTITE GIOCATE “Troppe partite? Si vede che chi decide la vede in questa maniera ma non tocca con mano gli stress, i viaggi, gli infortuni. Tante squadre hanno tanti giocatori che vanno via e che tornano, il calendario è troppo compresso. -afferma– Bisogna ...

