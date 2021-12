Manchester United | Rangnick | “Ronaldo? Mai visto uno così forte alla sua età”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Averlo guardato ieri sera, soprattutto nella ripresa, ha fatto la differenza.sua età non ho maiun giocatorein forma fisicamente. Quello che hoieri da Cristiano è che è più che disponibile a mettersi in gioco per la squadra. Non sono solo i giocatori che devono adattarsi, anche la squadra deve adattarsi ai giocatori“. Parola di Ralfche nel corso della sua prima conferenza da allenatore dellosi sofferma subito su Cristiano. “Il calcio moderno negli ultimi 10 anni è completamente cambiato – aggiunge – è diventato un gioco più fisico, più atletico e più verticale. E’ necessario allenare i corpi e il cervello”.dice che “se un club come ilti ...