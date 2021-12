Maltempo in Campania, esonda il Volturno: Carabinieri salvano automobilisti bloccati dalla piena (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cronaca di Caserta: la scorsa notte ad Ailano i Carabinieri hanno soccorso e tratto in salvo gli automobilisti bloccati dalla piena del fiume Volturno. Durante la notte scorsa, in Ailano, località Isole, a causa delle abbondanti piogge, il fiume Volturno ha esondato invadendo le campagne circostanti e la strada provinciale 281 Ailano – Vairano Patenora. Leggi su 2anews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cronaca di Caserta: la scorsa notte ad Ailano ihanno soccorso e tratto in salvo glidel fiume. Durante la notte scorsa, in Ailano, località Isole, a causa delle abbondanti piogge, il fiumehato invadendo le campagne circostanti e la strada provinciale 281 Ailano – Vairano Patenora.

