Maltempo, cade masso a Capri. Borrelli: "Sfiorata una tragedia" (VIDEO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – "Un grave crollo sulla via che collega Capri ad Anacapri ha rischiato di causare una tragedia. Un masso gigante si è staccato dal costone e ha investito la strada. Le pietre hanno colpito una Panda che transitava in quel momento ma sembra che nessuno abbia riportato ferite. Una vicenda che riaccende i riflettori sul controllo del territorio soprattutto nelle aree a rischio e dove ci sono pericoli di dissesto idrogeologico. Noi insistiamo nel chiedere la massima attenzione a tutti gli enti pubblici soprattutto quando ci sono allerte meteo significative" dice il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

