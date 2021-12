Maltempo | a Pozzuoli allagata la galleria del Campiglione

Leggi su anteprima24

3 dicembre 2021 (Na) – La pioggia copiosa caduta nella notte e in mattinata nell'area flegrea ha creato seri disagi alla circolazione stradale. Inondata dall'acqua ladeltraalta e Quarto. L'asse viario che rientra nelle vie di fuga in caso di calamità naturali è stato completamente allagato dall'acqua piovana, in particolare nei pressi dei due ingressi. Problemi alla circolazione con forti rallentamenti e auto in panne. Allagamenti in generale nell'area flegrea si sono registrati anche in località Bivio a Quarto, nelle zone di Pisani, Montagna Spaccata, San Martino e Licola mare a. Smottamenti si registrano anche nelle aree collinari di Cigliano e Monterusciello.