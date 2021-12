Macron vende i suoi caccia per 16 miliardi agli emiri alla faccia del Trattato di Cooperazione con l' Italia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) 16di dollari a lui, zero a noi. Sono passati pochi giorni (mica mesi o anni, giorni) dfirma deldi-Francia che da Parigi arriva la notizia della prima «furbata» ai nostri danni. L'Eliseo infatti ha annunciato la chiusura di un accordo per la fornitura (addestramento compreso) di 80 aerei da combattimento, iRafale,Emirati Arabi Uniti. Insomma, mentre noi gli regalavamo persino gli onori del passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma lui, guardando per aria, oltre al tricolore immaginava gli aerei di produzione francese sfrecciare su Abu Dhabi,nostra,dele anche del progetto ...

Un'intesa che lo stessoha inserito nel quadro della Difesa comune europea, in vista dell'avvio, a gennaio, del semestre di presidenza del Consiglio dell'Ue che Parigi assumerà a gennaio, con ...Oltre un minuto di stretta di mano tra Mario Draghi ed Emanueleper suggellare il trattato Italia - Francia e molti, infuocati minuti di consiglio d'...a oltre 1 euro per azione " non la. ...Francia-Emirati Arabi Uniti, contratto Rafale da 16 miliardi, accordi anche per investimenti, spazio, energia e cultura ...All'arrivo ad Abu Dhabi Emmanuel Macron incassa una maxi commessa da 80 caccia Rafale, la più grande nella storia del programma. I dettagli ...