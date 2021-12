Ma davvero Facebook ha guadagnato con chi paragona i vaccini all’Olocausto? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Facebook ha guadagnato 780.000 dollari con un’inserzione sull’Olocausto che – in slogan su magliette e maglioni – veniva paragonato ai vaccini e alla compagna vaccinale per contrastare la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riportato da diverse fonti, si tratterebbe di ben quattro annunci e questa è una svista – sperando sia davvero tale – che un’azienda del calibro di Meta non può proprio permettersi. LEGGI ANCHE > Facebook costringerà gli utenti a rischio di essere hackerati ad abilitare l’autenticazione a due fattori Ma Facebook e l’inserzione sull’Olocausto? Le pagine che gestiscono gli annunci incriminati – racconta Insider – hanno meno di 10.000 seguaci, ma gli annunci complottisti hanno raggiunto circa 1 milione di persone ciascuno. Questo vuol dire che ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 3 dicembre 2021)ha780.000 dollari con un’inserzione sull’Olocausto che – in slogan su magliette e maglioni – venivato aie alla compagna vaccinale per contrastare la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riportato da diverse fonti, si tratterebbe di ben quattro annunci e questa è una svista – sperando siatale – che un’azienda del calibro di Meta non può proprio permettersi. LEGGI ANCHE >costringerà gli utenti a rischio di essere hackerati ad abilitare l’autenticazione a due fattori Mae l’inserzione sull’Olocausto? Le pagine che gestiscono gli annunci incriminati – racconta Insider – hanno meno di 10.000 seguaci, ma gli annunci complottisti hanno raggiunto circa 1 milione di persone ciascuno. Questo vuol dire che ...

