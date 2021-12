M5S, scoppia la bomba restituzioni. Il tesoriere manda la cartella esattoriale ai “morosi”: altri 40 in fuga (Di venerdì 3 dicembre 2021) M5S, scoppia la bomba restituzioni: il tesoriere spedisce la cartella esattoriale ai “morosi”: in 4o pronti a fuggire. La polveriera M5S rischia di saltare in aria. Lo dicono le chat infuocate dal tema delle restituzioni tornato negli ultimi giorni nel centro del mirino dei grillini. E che oggi, dopo una veemente comunicazione del tesoriere Claudio Cominardi – una sorta di intimo di sfratto o, meglio: un’anticipazione sul prossimo, possibile esodo – che mette gli attivisti insolventi spalle al muro. Già, perché nelle ultime ore i parlamentari “morosi” hanno ricevuto una vibrante esortazione a saldare il “debito”, con tanto di riepilogo della situazione personale di ogni eletto in merito ai versamenti. M5S, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) M5S,la: ilspedisce laai “”: in 4o pronti a fuggire. La polveriera M5S rischia di saltare in aria. Lo dicono le chat infuocate dal tema delletornato negli ultimi giorni nel centro del mirino dei grillini. E che oggi, dopo una veemente comunicazione delClaudio Cominardi – una sorta di intimo di sfratto o, meglio: un’anticipazione sul prossimo, possibile esodo – che mette gli attivisti insolventi spalle al muro. Già, perché nelle ultime ore i parlamentari “” hanno ricevuto una vibrante esortazione a saldare il “debito”, con tanto di riepilogo della situazione personale di ogni eletto in merito ai versamenti. M5S, ...

Advertising

petergomezblog : Riforma sanità in Lombardia, il M5s occupa l’Aula e scoppia il caos: nove espulsi, il presidente Fermi chiama la Di… - infoitestero : M5S: scoppia caos arretrati, vogliamo interpretazione Comitato garanzia - SoccorsiG : Riforma sanità in Lombardia, il M5s occupa l’Aula e scoppia il caos: nove espulsi, il presidente Fermi chiama la Di… - alessporr : @HuffPostItalia Ma cara @meb, se il @pdnetwork sceglie i traditori di #italiaviva e #RenziFaiSchifo ... scoppia la… - DonatellaLilli : 'Riforma sanità in Lombardia, il #M5s occupa l’Aula e scoppia il caos: nove espulsi, il presidente Fermi chiama la… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S scoppia Parlamentari M5S, scoppia il caos degli arretrati da pagare immediatamente Una ventina di eletti pronta a lasciare i Cinque Stelle Con una mail inviata dal tesoriere del M5S Claudio Cominardi, questa mattina i parlamentari morosi dei Cinque Stelle si sono visti chiedere le ...

"Rischiamo l' esodo , così scoppia tutto". Nel M5S esplode l'ennesima grana Pian piano sembrava essere tornato il sereno, ma sul fronte delle restituzioni scoppia l'ennesima grana in casa Movimento 5 Stelle . A mandare in subbuglio le chat interne dei ...ad abbandonare il M5S. ...

"Rischiamo l'esodo, così scoppia tutto". Nel M5S esplode l'ennesima grana il Giornale Parlamentari M5S, scoppia il caos degli arretrati da «pagare immediatamente» M5S: contributi, rimborsi, quote Rousseau. La mail perentoria del tesoriere. La reazione dei morosi e la controffensiva. Una ventina di eletti pronta a lasciare i Cinque Stelle ...

"Rischiamo l'esodo, così scoppia tutto". Nel M5S esplode l'ennesima grana Il pressing sulle restituzioni manda in subbuglio le chat grilline: "C'è chi è pronto a uscire dal M5S già dalla prossima settimana". Circa 40 parlamentari starebbero preparando le valigie ...

Una ventina di eletti pronta a lasciare i Cinque Stelle Con una mail inviata dal tesoriere delClaudio Cominardi, questa mattina i parlamentari morosi dei Cinque Stelle si sono visti chiedere le ...Pian piano sembrava essere tornato il sereno, ma sul fronte delle restituzionil'ennesima grana in casa Movimento 5 Stelle . A mandare in subbuglio le chat interne dei ...ad abbandonare il. ...M5S: contributi, rimborsi, quote Rousseau. La mail perentoria del tesoriere. La reazione dei morosi e la controffensiva. Una ventina di eletti pronta a lasciare i Cinque Stelle ...Il pressing sulle restituzioni manda in subbuglio le chat grilline: "C'è chi è pronto a uscire dal M5S già dalla prossima settimana". Circa 40 parlamentari starebbero preparando le valigie ...