M5S, Cammarano: "Ospedale Agropoli sarà potenziato e il pronto soccorso riaperto h24" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Oggi, nell'aula del Consiglio regionale, ho voluto portare la voce di 42mila cittadini, firmatari di una petizione per invocare la riapertura, a pieno regime, del pronto soccorso dell'Ospedale di Agropoli. All'appello si sono uniti sindaci e amministratori dei Comuni del comprensorio. Il presidio ospedaliero di Agropoli è un riferimento fondamentale per decine di migliaia di cittadini, senza dimenticare i tantissimi visitatori che affollano le splendide località del Cilento, non soltanto nel periodo estivo. A riprova dell'importanza del nosocomio, sono gli 8mila accessi registrati dal mese di gennaio ad oggi. Una battaglia che sta portando i suoi frutti. La giunta regionale oggi in aula, accogliendo il grido d'allarme di cui in questi mesi ci siamo fatti promotori e ...

