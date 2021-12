L’Unione Europea inizia la sua dissoluzione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Articolo di Thierry Meyssan Il Trattato del Quirinale, concluso da Francia e Italia, così come il progetto di governo del prossimo cancelliere tedesco, Olaf Schotz, sono incompatibili con la storia delL’Unione Europea. Parigi e Berlino hanno appena compiuto passi concreti che non possono che portare all’inevitabile dissoluzione delL’Unione Europea. Alla fine della seconda guerra mondiale, Winston … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Articolo di Thierry Meyssan Il Trattato del Quirinale, concluso da Francia e Italia, così come il progetto di governo del prossimo cancelliere tedesco, Olaf Schotz, sono incompatibili con la storia del. Parigi e Berlino hanno appena compiuto passi concreti che non possono che portare all’inevitabiledel. Alla fine della seconda guerra mondiale, Winston … proviene da Database Italia.

Advertising

Palazzo_Chigi : #MED2021, Draghi: L’Italia sostiene con convinzione la nuova Agenda per il Mediterraneo dell’Unione europea. Alla b… - AGisotti : È morto monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico presso l’Unione Europea. Un uomo di grande equilibrio e intellig… - eucopresident : Mi unisco al dolore per la morte di Monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico della Santa Sede presso l'Unione Eur… - BarbaFroid : RT @rbonacina: Papa Francesco torna a Lesbo l’isola della vergogna dell’Unione Europea - giuppymassaro : RT @Palazzo_Chigi: #MED2021, Draghi: L’Italia sostiene con convinzione la nuova Agenda per il Mediterraneo dell’Unione europea. Alla base d… -