Luca Valentini | MSC Crociere | con il varo delle nuove navi cambiano le nostre ambizioni

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione dell’inaugurazione di MSC Virtuosa a Dubai abbiamo incontrato, direttore commerciale di MSCcol quale abbiamo fatto il punto sul futuro e sui piani di MSCLa tendenza all’acquisto sotto data vi ha costretti a rivedere le vostre politiche commerciali in ottica di prezzo medio? La politica commerciale negli ultimi 18 mesi è chiaramente cambiata perché è andata incontro a una diretta propensione di acquisto che da qualche tempo riscontriamo nei nostri passeggeri. I crocieristi abitualmente prenotavano con 18/24 mesi di anticipo, in realtà in questo clima di indecisione c’è nell’ultimo periodo una tendenza a prenotare sotto data. Per invertire questa tendenza pensiamo che si debba passare dalla proposizione di prodotti nuovi o da un prezzo medio più basso; noi in realtà stiamo ...