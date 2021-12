Love is in the air, trama 3 dicembre: Serkan ostacola il lavoro di Eda (Di venerdì 3 dicembre 2021) Guerra aperta a Love is in the air tra Eda e Serkan, come testimonia la trama di oggi, venerdì 3 dicembre. I due ex fidanzati si sono ritrovati per caso dopo cinque anni di lontananza e tra loro è stato subito scontro. Eda e Serkan, dopo essersi salutati e aver deciso di andare a prendere un caffè insieme, si sono rinfacciati con rabbia gli errori del passato che hanno provocato la fine della loro storia d'amore. Da quel momento in poi, però, l'architetto ha iniziato a ripensare sempre più insistentemente alla Yildiz al punto che deciderà di fare ritorno all'albergo. Eda, di fronte a questa novità, dovrà impegnarsi affinché Bolat non incroci Ayfer e soprattutto Kiraz, così coinvolgerà Melek alla quale chiederà di tenere lontane le due dall'hotel. L'amica si farà venire una delle sue strampalate idee e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Guerra aperta ais in the air tra Eda e, come testimonia ladi oggi, venerdì 3. I due ex fidanzati si sono ritrovati per caso dopo cinque anni di lontananza e tra loro è stato subito scontro. Eda e, dopo essersi salutati e aver deciso di andare a prendere un caffè insieme, si sono rinfacciati con rabbia gli errori del passato che hanno provocato la fine della loro storia d'amore. Da quel momento in poi, però, l'architetto ha iniziato a ripensare sempre più insistentemente alla Yildiz al punto che deciderà di fare ritorno all'albergo. Eda, di fronte a questa novità, dovrà impegnarsi affinché Bolat non incroci Ayfer e soprattutto Kiraz, così coinvolgerà Melek alla quale chiederà di tenere lontane le due dall'hotel. L'amica si farà venire una delle sue strampalate idee e ...

