Love is in the air, anticipazioni 6 dicembre: il distacco di Eda e Serkan (Di venerdì 3 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata lunedì 6 dicembre. Eda e Serkan devono vivere un importante distacco per non soffrire più. Eda lontana da SerkanEda e Serkan hanno ripreso fin da subito a fare scintille. Due caratteri a tratti opposti, che si scontrano in maniera accesa. Gli anni che li hanno divisi non hanno cambiato ciò che sono e il loro rapporto. Ma tutto è ricominciato da capo. Non c’è più amore tra i due, soltanto la voglia di non vedersi più. Eppure Serkan è tornato all’hotel in cui sta lavorando Eda per vederla e “riprovarci”: riprovare a parlare da persone mature, non a riprovare a stare insieme. Il legame che c’è tra loro è invisibile e non può essere spezzato. Per l’ennesima volta i due sono l’uno di fronte all’altra. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 dicembre 2021)is in the air prossima puntata lunedì 6. Eda edevono vivere un importanteper non soffrire più. Eda lontana daEda ehanno ripreso fin da subito a fare scintille. Due caratteri a tratti opposti, che si scontrano in maniera accesa. Gli anni che li hanno divisi non hanno cambiato ciò che sono e il loro rapporto. Ma tutto è ricominciato da capo. Non c’è più amore tra i due, soltanto la voglia di non vedersi più. Eppureè tornato all’hotel in cui sta lavorando Eda per vederla e “riprovarci”: riprovare a parlare da persone mature, non a riprovare a stare insieme. Il legame che c’è tra loro è invisibile e non può essere spezzato. Per l’ennesima volta i due sono l’uno di fronte all’altra. ...

