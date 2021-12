Lotito fuori dal Senato: «Non è che debbo vivere di politica, io faccio n’artro mestiere» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lotito non ce l’ha fatta. Non ancora. Non sarà un Senatore della Repubblica perché lo stesso Senato gli ha votato contro congelando la decisione della Giunta che lo dava vincitore di un seggio ora occupato da Vincenzo Carbone, ex forzista transitato poi in Italia Viva. Ne abbiamo scritto ieri. Filippo Ceccarelli su Repubblica ne scrive come di un piccolo scandalo, la “fine di ogni parvenza di verità e di giustizia nelle aule parlamentari”. La descrizione che ne fa è meravigliosa: “Per quanto in nome della leggerezza si possano invocare le più alte e basse pezze d’appoggio del grande spettacolo, da Pirandello ai cinepanettoni, il voto di ieri dà la misura di una piccola apocalisse, nel senso che solleva il velo su una serie di magagne, tutte italiane, tutte nostre, che combinate in tragicomica sequenza trascendono il destino di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021)non ce l’ha fatta. Non ancora. Non sarà unre della Repubblica perché lo stessogli ha votato contro congelando la decisione della Giunta che lo dava vincitore di un seggio ora occupato da Vincenzo Carbone, ex forzista transitato poi in Italia Viva. Ne abbiamo scritto ieri. Filippo Ceccarelli su Repubblica ne scrive come di un piccolo scandalo, la “fine di ogni parvenza di verità e di giustizia nelle aule parlamentari”. La descrizione che ne fa è meravigliosa: “Per quanto in nome della leggerezza si possano invocare le più alte e basse pezze d’appoggio del grande spettacolo, da Pirandello ai cinepanettoni, il voto di ieri dà la misura di una piccola apocalisse, nel senso che solleva il velo su una serie di magagne, tutte italiane, tutte nostre, che combinate in tragicomica sequenza trascendono il destino di ...

