L'opposizione attacca: 'Hub vaccinale inadeguato e spesso chiuso, poche dosi somministrate. Segnaleremo tutto a Figliuolo' (Di venerdì 3 dicembre 2021) MACERATA - 'Dal report dell'Osservatorio epidemiologico regionale della scorsa settimana risulta un dato allarmante. Tolti alcuni piccoli centri del cratere sismico Civitanova si trova all'ultimo ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 3 dicembre 2021) MACERATA - 'Dal report dell'Osservatorio epidemiologico regionale della scorsa settimana risulta un dato allarmante. Tolti alcuni piccoli centri del cratere sismico Civitanova si trova all'ultimo ...

Advertising

RealHumanBean_7 : Nel 2021: - Berlusconi vuole il titolo di Presidente della Repubblica - Monti delira sulla libertà di stampa - Le… - user_tv : L’opposizione attacca la maggioranza e denuncia una somma pagata troppo esosa - tempostretto : Un nuovo articolo: (Galati Mamertino, 168 ml per completare lo stadio. Ma l'opposizione attacca sul mutuo) è stato… - GaetanoGorgoni : #Copertino, maggioranza sospesa: la crisi non è ancora chiusa e l’opposizione attacca. Ma i tre del gruppo misto ha… - ottopagine : Via Saragat, l'opposizione attacca: presi in giro i cittadini #Benevento -