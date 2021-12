Locatelli: “Nessuna chiusura delle scuole prima di Natale”. Ma Il tracciamento preoccupa: in campo i militari (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tema del tracciamento è sul tavolo del governo per quanto riguarda la gestione delle quarantene a scuola. “La scuola deve avere la priorità assoluta. Ad oggi non abbiamo mai parlato di chiusura degli istituti prima di Natale”. Lo dice a Il Fatto Quotidiano, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e da marzo 2021 coordinatore del Comitato tecnico scientifico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tema delè sul tavolo del governo per quanto riguarda la gestionequarantene a scuola. “La scuola deve avere la priorità assoluta. Ad oggi non abbiamo mai parlato didegli istitutidi”. Lo dice a Il Fatto Quotidiano, Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e da marzo 2021 coordinatore del Comitato tecnico scientifico. L'articolo .

Advertising

Adnkronos : #Covid, Locatelli: 'Finora nessuna variante resiste a #vaccino, quarta dose non esclusa'. - ProDocente : Locatelli: “Nessuna chiusura delle scuole prima di Natale”. Ma Il tracciamento preoccupa: in campo i militari - carmenvanetti1 : RT @luigivanti: Prof. Locatelli:' Finora nessuna variante resiste al vaccino. La quarta dose non e' esclusa'. E ci dicevano che con la terz… - LuigiF97101292 : RT @lorenzdonofrio: SEGNATEVI I NOMI LOCATELLI NESSUNA VARIANTE RESISTE AL VACCINO - conta2412 : RT @luigivanti: Prof. Locatelli:' Finora nessuna variante resiste al vaccino. La quarta dose non e' esclusa'. E ci dicevano che con la terz… -