Lo studente italiano Davide Giri è stato assassinato a New York (Di venerdì 3 dicembre 2021) Uno studente italiano della Columbia University è stato ucciso a New York, nei pressi del campus. La vittima aveva 30 anni ed era originario di Alba. Davide GiriLa giovane vittima studiava alla School of Engineering and Applied Science presso la Columbia University a New York. L'omicidio è avvenuto vicino al Campus universitario nella serata di ieri. Come spiega il New York Post, per l'omicidio la polizia ha arrestato un sospettato 25enne con 11 precedenti, identificato come appartenente ad una gang dei Bloods. Il 25enne avrebbe accoltellato anche un altro ragazzo di 27 anni, subito dopo l'omicidio di Giri.

