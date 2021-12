Lo Juventino Tacchinardi: “Mi auguro che l’Atalanta batta il Napoli” (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex Juventino Tacchinardi spera in una vittoria dell’Atalanta nella gara di campionato contro il Napoli che si terrà allo stadio Diego Armando Maradona. Tacchinardi SU Napoli-ATALANTA Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus e dell’Atalanta, ai microfoni di TMW ha parlato della sfida tra la squadra di Gasperini e il Napoli. Tacchinardi ha analizzato la prossima giornata del campionato di Serie A, sperando in un passo falso degli azzurri. “Napoli-Atalanta partita chiave? “Il Napoli ha principi ben definiti, ognuno sa cosa fare. Ma l’assenza di Koulibaly è dura. Fisicamente contro Zapata puoi andare in difficoltà. Chi è vicino a Koulibaly rende tanto, senza di lui hai una ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’exspera in una vittoria delnella gara di campionato contro ilche si terrà allo stadio Diego Armando Maradona.SU-ATALANTA Alessio, ex calciatore della Juventus e del, ai microfoni di TMW ha parlato della sfida tra la squadra di Gasperini e ilha analizzato la prossima giornata del campionato di Serie A, sperando in un passo falso degli azzurri. “-Atalanta partita chiave? “Ilha principi ben definiti, ognuno sa cosa fare. Ma l’assenza di Koulibaly è dura. Fisicamente contro Zapata puoi andare in difficoltà. Chi è vicino a Koulibaly rende tanto, senza di lui hai una ...

