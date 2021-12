Liverpool, Klopp: «I campionati si possono perdere a dicembre» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolverhampton Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolverhampton. Le sue dichiarazioni sulla corsa alla vittoria della Premier League. PREMIER LEAGUE – «Non puoi vincere il campionato a novembre o dicembre, ma forse puoi perderlo. Certamente la corsa al titolo è emozionante, ma adesso non è che guardi le partite di Manchester City o del Chelsea sperando che perdano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolverhampton Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wolverhampton. Le sue dichiarazioni sulla corsa alla vittoria della Premier League. PREMIER LEAGUE – «Non puoi vincere il campionato a novembre o, ma forse puoi perderlo. Certamente la corsa al titolo è emozionante, ma adesso non è che guardi le partite di Manchester City o del Chelsea sperando che perdano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

