LIVE – Serbia-Croazia, semifinale Coppa Davis 2021: tutti gli aggiornamenti (Di sabato 4 dicembre 2021) Il LIVE della disputa tra Serbia e Crozia, valevole per le semifinali della Coppa Davis 2021. Novak Djokovic è certamente il giocatore più atteso del confronto in questione, in quanto numero uno del mondo e trascinatore assoluto della propria Nazionale; al suo fianco, uno tra Filip Krajinovic, Dusan Lajovic e Miomir Kecmanovic potranno sostenere la causa serba in singolare. Nel doppio, Djokovic affiancherà probabilmente Cacic. Per quanto concerne la Croazia, il signolarista di punta è Marin Cilic, mentre il secondo è uno tra Borna Gojo e Nino Serdarusic, con il primo più quotato a scendere in campo. Il doppio croato, inoltre, vanta Mektic/Pavic, una coppia formidabile. Di seguito tutti i collegamenti utili per seguire integralmente la sfida tra Serbia ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Ildella disputa trae Crozia, valevole per le semifinali della. Novak Djokovic è certamente il giocatore più atteso del confronto in questione, in quanto numero uno del mondo e trascinatore assoluto della propria Nazionale; al suo fianco, uno tra Filip Krajinovic, Dusan Lajovic e Miomir Kecmanovic potranno sostenere la causa serba in singolare. Nel doppio, Djokovic affiancherà probabilmente Cacic. Per quanto concerne la, il signolarista di punta è Marin Cilic, mentre il secondo è uno tra Borna Gojo e Nino Serdarusic, con il primo più quotato a scendere in campo. Il doppio croato, inoltre, vanta Mektic/Pavic, una coppia formidabile. Di seguitoi collegamenti utili per seguire integralmente la sfida tra...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Djokovic-Cilic 6-4 5-1 Serbia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Cilic #Serbia-Croaz… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Cilic 6-4 3-1 Serbia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Cilic #Serbia-Croa… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Cilic 6-4 3-1 Serbia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Cilic #Serbia-Croaz… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Cilic 3-3 Serbia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Cilic #Serbia-Croazia… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Cilic 1-2 Serbia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Cilic #Serbia-Croazia… -